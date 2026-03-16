Timpazzo, garanzie finanziarie vasca E: due gare deserte, via a terza procedura

Nei due precedenti, c'è sempre stato un nulla di fatto. Nessuna offerta è stata avanzata

Gela. Era stato già preventivato al momento della presa d'atto della seconda procedura andata deserta. Così, gli uffici di Impianti Srr hanno provveduto, di recente, a predisporre il terzo iter di gara per affidare un servizio teso alle garanzie finanziarie della gestione operativa e post-operativa della vasca E del sito di conferimento di Timpazzo, l'unica attualmente operativa. E' la terza volta che si procede con la pubblicazione del relativo bando per individuare un operatore finanziario che possa coprire le somme necessarie. Nei due precedenti, c'è sempre stato un nulla di fatto. Nessuna offerta è stata avanzata. Gli importi da garantire sono rilevanti: 3.259.091,52 euro per la fase operativa (su un periodo di quattro anni) e 5.659.320,69 euro per quella post-operativa (per almeno cinque anni). L'ammontare complessivo previsto per supera i 650 mila euro. In attesa di potenziali sviluppi per il progetto di ampliamento del sito (con almeno una nuova vasca e un impianto syngas), Impianti Srr è alla ricerca delle garanzie finanziarie per la vasca E, che dovrebbe avere “vita” ancora per almeno due anni e per la quale la Regione autorizzò interventi di riprofilatura. Mentre nel confronto a distanza tra l'amministrazione comunale gelese e il management di Impianti Srr, che gestisce la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti, le tensioni non sono affatto stemperate, occorre comunque la copertura finanziaria per la vasca E, tra i punti nevralgici del ciclo di Timpazzo. In queste ultime settimane, è stato formalizzato invece il passaggio di gestione delle vasche sature del sito, A-B e C-D, ora affidate alla Srr4 e delle quali proprio Impianti inizierà a occuparsi.