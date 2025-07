Timpazzo, "criticità" nelle opere di sostegno della vasca E: incarico per verifiche tecniche

Sarà la società etnea Mada Engineering a dover risalire alle cause e a delineare la progettazione

Gela. “Criticità” riscontrate nelle opere di sostegno della vasca E della piattaforma integrata di Timpazzo. La società in house Impianti Srr, che gestisce il sito e il servizio rifiuti, ha disposto di interveniere, anzitutto affidando un incarico ingegneristico, per risalire alle cause e predisporre le attività necessarie. L'incarico è stato assegnato alla società catanese Mada Engineering, per il tramite di un affidamento diretto. Nelle cosiddette “terre armate” della vasca E, l'unica attiva a Timpazzo, sono stati appurati diversi aspetti da approfondire. Tra questi, “l'instabilità del paramento”, rotture in punti “localizzati dello strato antieroesivo”, il “dilavamento del riempimento” e ancora “l'interruzione della canalizzazione di convogliamento delle acque superficiali” e il “dissesto del piano viabile di coronamento delle terre armate”. Sarà la società etnea a dover risalire alle cause e a delineare la progettazione. Negli scorsi giorni, gli uffici regionali hanno rilasciato il decreto per la messa in sicurezza della vasca E, con l'assenso ai lavori predisposti proprio da Impianti Srr. Intorno al sito di Timpazzo l'attenzione non manca e la procura ha chiuso un'indagine per fatti da collegare al periodo fino al 2023, che tocca pure presunte irregolarità sulla vasca E.