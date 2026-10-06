Timpazzo, affidati gli interventi di messa in sicurezza operativa della vasca E

L'inchiesta giudiziaria e l'azzeramento del vertice di Impianti Srr hanno rallentato le fasi successive che sono state completate, almeno per l'affidamento dei lavori, pochi giorni fa

Gela. La vasca E della discarica Timpazzo, attualmente l'unica operativa, è stata il fulcro dell'inchiesta che ha portato i pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri a ipotizzare un presunto traffico illecito di rifiuti nel sito. Al contempo, già durante la precedente gestione manageriale della società Impianti Srr, che porta avanti la piattaforma integrata, era stata completata la trafila progettuale e autorizzativa per la messa in sicurezza operativa della vasca. Il via libera definitivo da parte della Regione, risalente appunto a un anno fa, ha poi condotto all'avvio dell'iter per l'affidamento dell'appalto finalizzato alla messa in sicurezza. L'inchiesta giudiziaria e l'azzeramento del vertice di Impianti Srr hanno rallentato le fasi successive che sono state completate, almeno per l'affidamento dei lavori, pochi giorni fa. L'appalto è stato affidato a una ditta palermitana (con procedura negoziata), la “Tecno group srl”, per un importo complessivo di poco superiore ai 100 mila euro. Il progetto esecutivo revisionato ammontava a 208 mila euro, affidato dall'ex management, guidato dall'ingegnere Giovanna Picone, all'ingegnere Salvatore Parlatore: entrambi sono stati coinvolti nell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti. Gli uffici tecnici di Impianti Srr hanno chiuso l'iter con l'affidamento alla ditta palermitana che si dovrà occupare degli interventi di messa in sicurezza autorizzati dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. Sono lavori caratterizzati dalla “necessità imperativa di prevenire qualsivoglia situazione di pericolo o pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica, garantendo l'immediata attuazione delle misure di tutela del territorio, trattandosi di interventi di messa in sicurezza operativa della discarica”, così riporta il porvvedimento emesso da Impianti Srr.