L'atleta dell'Atletica Gela Salvatore Tilaro sarà il solo gelese alla mezza maratona di Copenaghen, tappa del circuito SuperHalfs.

Gela - Un atleta gelese ai nastri di partenza di una delle mezze maratone più prestigiose d'Europa. Salvatore Tilaro, 29 anni, tesserato per l'Atletica Gela, sarà il solo rappresentante della città alla mezza maratona di Copenaghen, in programma il 20 settembre nel cuore della capitale danese.

La gara fa parte del circuito internazionale Super Half Marathon (SuperHalfs), che riunisce sei tra le mezze maratone più suggestive al mondo, tutte sulla distanza dei 21 km: Lisbona, in Portogallo; Praga, nella Repubblica Ceca; Berlino, in Germania; Copenaghen, in Danimarca; Cardiff, nel Regno Unito; e Valencia, in Spagna.

Tilaro, dopo Copenaghen, dovrà affrontare anche le prove di Praga e Cardiff, sempre sui 21 km, per portare a termine l'intero percorso SuperHalfs.

Un impegno che valorizza lo sport gelese fuori dai confini regionali e nazionali, e che sarà seguito con attenzione dagli appassionati di atletica della città.