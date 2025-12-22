Ticket a prezzi ridotti per il trasporto pubblico in città, iniziativa durante le festività

Questa riduzione è stata ideata per incoraggiare l’utilizzo dei mezzi pubblici durante le festività

Gela. Fino al 7 gennaio 2026, torna il Christmas Ticket Sais Autolinee, l'iniziativa natalizia per rendere il trasporto pubblico più accessibile e conveniente per cittadini e turisti. Ne ha dato notizia l’assessorato alla Polizia Municipale e Viabilità del Comune. Il Christmas Ticket offre la possibilità di effettuare una corsa a un prezzo promozionale di soli 0,60 euro, un notevole risparmio rispetto alla tariffa ordinaria di 1,20 euro. Questa riduzione è stata ideata per incoraggiare l’utilizzo dei mezzi pubblici durante le festività, un periodo dell’anno caratterizzato da un incremento significativo di eventi, shopping e attività ricreative. Una delle principali caratteristiche del Christmas Ticket è la modalità di acquisto: il biglietto sarà disponibile esclusivamente online, sia sul sito ufficiale di Sais Autolinee che attraverso la nostra app. Visita il sito di Sais Autolinee o scarica l’app per acquistare il tuo Christmas Ticket e goditi il Natale in città!

