"The wall", per uno dei coinvolti misura inefficace per decorrenza termini: rimane in carcere
E' coinvolto nella maxi inchiesta
A cura di Rosario Cauchi
18 marzo 2026 07:15
Gela. E' tra gli imputati, chiamato a rispondere dei fatti della maxi inchiesta “The wall”, attualmente in fase di udienza preliminare. Per Luigi Rinzivillo, a seguito di istanza avanzata dal difensore, l'avvocato Rosario Prudenti, il gup del tribunale di Caltanissetta ha riconosciuto l'inefficacia della custodia cautelare, per decorrenza dei termini di durata massima, rispetto a due capi di accusa che gli vengono mossi, concentrati sul traffico di droga. Rinzivillo però rimane comunque in carcere per le altre contestazioni, soprattutto rispetto all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.