Tesauro affida le deleghe ai consiglieri provinciali della sua maggioranza: dopo stallo intesa centrodestra

Dopo diversi mesi, il presidente Tesauro e il centrodestra hanno sciolto la riserva

Caltanissetta. Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Avv. Walter Tesauro, ha provveduto al conferimento delle deleghe ai Consiglieri. Mantiene ad interim le deleghe al Bilancio e Finanze, al Personale e alla Sanità. Le altre deleghe sono state così ripartite:

Filippo Balbo: Politiche energetiche, Transizione ecologica e Ambiente

Gianluca Bruzzaniti: Cultura, Sport, Turismo e Sviluppo economico

Gianluca Miccichè: Viabilità, Mobilità e Trasporti

Salvatore Sardella: Edilizia scolastica e Pubblica istruzione

Rosario Sorce: Lavori pubblici, Infrastrutture, Patrimonio, Pianificazione territoriale e Servizi sociali

Le deleghe, con decorrenza dalla data odierna, saranno esercitate nel rispetto delle direttive generali del Presidente, dei regolamenti dell’Ente e delle competenze riservate agli organi istituzionali.

"A partire da me stesso – dichiara il Presidente Tesauro – auguro buon lavoro a tutti. Rivolgo un sincero apprezzamento ai Consiglieri delegati per la disponibilità e l’impegno dimostrati nell’accettare le responsabilità che oggi vengono loro affidate. Sono certo che, con la passione per il territorio che li contraddistingue e con la capacità di ascoltare le istanze che provengono dalle comunità, sapranno portare un contributo prezioso e concreto. Il lavoro di squadra, la condivisione delle scelte e la dedizione quotidiana saranno la chiave per trasformare queste deleghe in azioni tangibili, capaci di generare crescita e sviluppo per la provincia di Caltanissetta in tutti i suoi settori strategici". Il Presidente ha inoltre sottolineato come il programma amministrativo rappresenti la cornice di indirizzo dell’attività del Libero Consorzio, ribadendo l’impegno a tradurlo in azioni concrete che rispondano ai bisogni del territorio.

In foto Tesauro insieme ai consiglieri con deleghe