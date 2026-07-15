Terzo colpo del Gela Basket, arriva l'esterno Matteo Cagnacci

Atleta classe 2000 di 185 centimetri, nell'ultima stagione protagonista assoluto sul palcoscenico con la squadra del Rende.

Gela. Terzo colpo per il Gela Basket in Serie B Interregionale. La società ha definito l'ingaggio di Matteo Cagnacci, atleta classe 2000 di 185 centimetri, nell'ultima stagione protagonista assoluto sul palcoscenico con la squadra del Rende.

L'accordo è stato perfezionato grazie al lavoro sinergico del Direttore Sportivo Provenzani e del Direttore Generale Di Buono, intenzionati a consegnare a coach Bernardo un profilo di assoluta affidabilità e dalla spiccata duttilità tattica. Cagnacci è infatti la classica combo guard, un giocatore moderno in grado di abbinare un'ottima gestione del pallone alla naturale propensione a colpire dal perimetro e in penetrazione, garantendo allo staff tecnico imprevedibilità e molteplici soluzioni nei quintetti da schierare sul parquet.

Cresciuto cestisticamente nel vivaio della sua città natale, Pozzuoli, Cagnacci mette in mostra fin da giovanissimo ottime doti di palleggio e grande temperamento sul parquet. Qualità che nel 2021 gli valgono la chiamata in prima squadra alla Virtus Pozzuoli, club con cui compie il debutto assoluto in un campionato nazionale impegnativo come la Serie B.

La stagione successiva lo vede trasferirsi in Puglia a campionato in corso per vestire la canotta del Canusium Basket, in Serie C.

La sua ascesa tecnica continua a Potenza, dove Cagnacci trascina i suoi fino alla semifinale dei playoff promozione di Serie C, chiudendo un'annata eccellente con 26 presenze, una media realizzativa di 15 punti a partita e una serata da record da 31 punti personali.

La definitiva consacrazione arriva nella stagione appena conclusa con la maglia del Bim Bum Basket Rende in Serie B Interregionale, l'esterno campano prende in mano le redini offensive della squadra. Disputa un'annata da leader e terminale principale, con ben 501 punti complessivi a referto, una media di 16.7 punti a partita e un nuovo primato personale in carriera da 33 punti in un solo incontro.

Con l'innesto di Matteo Cagnacci, il Gela Basket si assicura un atleta integro, nel pieno della maturità sportiva, capace sia di orchestrare la manovra con intelligenza che di finalizzare con efficacia nei momenti decisivi del match.