Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane

ROMA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da Carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Cen...

ROMA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da Carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle Procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni.

L'indagine, scaturita dal monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e "accelerazionisti", ha consentito di individuare i membri di due gruppi privati: la "Chat del Nuovo Ordine Europeo" e il "Fronte Fascista Italiano" (F.F.I.).

All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti dei più noti attentatori suprematisti, video di stragi, propaganda di odio razziale, antisemitismo, negazionismo dell'Olocausto ed esaltazione del nazifascismo ed esaltavano la figura di Adolf Hitler, delle SS, del fascismo. In molti casi venivano scambiati veri e propri manuali d'istruzione per il confezionamento di ordigni esplosivi artigianali e per l'addestramento all'uso delle armi, oltre a praticare sessioni di gaming online basate sulla simulazione di uccisioni di minoranze etniche.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate con il supporto dei Comandi Provinciali e delle Digos territoriali, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, armi bianche e oggetti e vessilli con simbologia nazista. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale e addestramento ad attività con finalità di terrorismo.

- Foto: Carabinieri e Polizia di Stato -

(ITALPRESS).