Terre armate e costone, lavori vanno avviati in tempi stretti in aree da sempre molto fragili

Gela. Quel versante, che si affaccia sul lungomare e arriva fino ai piedi della villa comunale, è da sempre “sorvegliato speciale”, a causa della fragilità idrogeologica. Come abbiamo riferito, sul finire dello scorso anno, sono state aggiudicate le due gare d'appalto per gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza delle terre armate di via Borsellino e per l'area a monte. In totale, oltre tre milioni di euro. In settimana, gli uffici regionali hanno dato l'ok definitivo per la stipula del contratto con il consorzio emiliano che si è aggiudicato i lavori, per un ammontare superiore ai 530 mila euro, destinati al consolidamento delle terre armate di via Borsellino. Si attende un provvedimento analogo per i lavori previsti nell'area a monte, quelli che assorbono la fetta principale dei finanziamenti. Proprio in questo tratto, già da tempo, si è assistito a crolli di vecchi ruderi. Quanto sta accadendo a Niscemi rende ancor più stringente l'esigenza di un avvio dei lavori, entro i prossimi mesi. “La Regione, ritengo, deve accelerare – dice il vicesindaco e assessore Giuseppe Fava – tutta quell'area va messa in sicurezza e consolidata. E' stata una nostra priorità e abbiamo lavorato in tal senso. Ora, c'è bisogno di concretizzare i lavori. La tragedia di Niscemi deve essere da monito per tutti, a partire dagli uffici regionali”. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, con i tecnici comunali, hanno voluto chiudere l'iter delle gare, coordinate dagli uffici regionali, a fine dello scorso anno, proprio per evitare che potessero arrivare conseguenze circa i finanziamenti ottenuti, che sono stati recuperati dopo una lunga procedura. Anni addietro, i progetti per l'area del costone furono inseriti nel programma “Agenda urbana”, senza arrivare alle gare, espletate poi a fine 2025, a seguito della piena garanzia circa la disponibilità dei fondi.