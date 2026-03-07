Tentò di violentare una collega in un'azienda di Brucazzi, affidato incarico a perito

L'imputato venne sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e oggi si trova in una struttura specialistica. L'esperto effettuerà una perizia sulle condizioni psichiche dell'uomo

Gela. E' stato affidato a un esperto il compito di effettuare una perizia per appurare le condizioni psichiche dell'ex dipendente di un'azienda della zona industriale di Brucazzi, accusato di aver tentato una violenza sessuale a danno di una donna, a sua volta alle dipendenze della stessa società. Lei riuscì a evitare il peggio. L'imputato venne sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e oggi si trova in una struttura specialistica. Il tentativo di violenza si verificò all'interno della sede aziendale. La vittima che denunciò i fatti è parte civile, con il legale Ivan Bellanti. L'imputato è invece difeso dall'avvocato Rosario Giordano, che ha comunicato inoltre la nomina di periti di parte, per assistere alle fasi degli accertamenti. L'incarico all'esperto è stato formalizzato dal collegio penale del tribunale.