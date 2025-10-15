Tentato omicidio nel Ragusano, arrestato un latitante

Gli investigatori sospettano che sia coinvolto anche nel sequestro lampo di un ragazzo avvenuto nelle scorse settimane a Vittoria

COMISO (ITALPRESS) – La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestato, assieme ai colleghi del Sisco di Catania, un latitante ricercato per un tentato omicidio avvenuto a Vittoria il 25 aprile 2024.

L’agguato sembra rientrasse in un piano più ampio per eliminare tutti i collaboratori di giustizia presenti in città. Gli agenti lo hanno fermato in un appartamento a Comiso, nel Ragusano. Aveva con sé due pistole. Gli investigatori sospettano che sia coinvolto anche nel sequestro lampo di un ragazzo avvenuto nelle scorse settimane a Vittoria.

