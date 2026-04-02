Tentato omicidio giovane, Scuvera: "Arresto garantisce sicurezza con lavoro pm e polizia"

Le parole del parlamentare regionale

Gela. In riferimento all'operazione che ha portato all'arresto del giovane accusato di aver accoltellato un suo coetaneo, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera esprime "un plauso al lavoro della Procura della Repubblica di Gela, guidata dal procuratore Salvatore Vella, e alla Polizia di Stato guidata dal dott.Giunta per la rapidità e l’efficacia con cui è stata ricostruita la dinamica del grave episodio di violenza avvenuto nei pressi di un bar a Caposoprano. In poche ore si è arrivati a un risultato concreto, frutto di professionalità, coordinamento investigativo e presenza reale dello Stato sul territorio. Un segnale che rafforza la fiducia dei cittadini e conferma che a ogni atto di violenza corrisponde una risposta immediata. La sicurezza resta una priorità assoluta. Sostenere con determinazione il lavoro delle forze dell’ordine e della Procura significa garantire legalità, ordine e tutela per la nostra comunità".