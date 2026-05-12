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Tentato femminicidio nel Ternano, bloccato il marito in fuga

TERNI (ITALPRESS) - Catturato dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull'autobus nel Ternano. L'uomo in fuga da due giorni, come apprende il Tg1, si nascondeva in un bosco non lonta...

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2026 09:10
Tentato femminicidio nel Ternano, bloccato il marito in fuga -
Italia
Italpress
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TERNI (ITALPRESS) - Catturato dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull'autobus nel Ternano. L'uomo in fuga da due giorni, come apprende il Tg1, si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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