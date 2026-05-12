Tentato femminicidio nel Ternano, bloccato il marito in fuga
TERNI (ITALPRESS) - Catturato dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull'autobus nel Ternano. L'uomo in fuga da due giorni, come apprende il Tg1, si nascondeva in un bosco non lonta...
A cura di Redazione
12 maggio 2026 09:10
TERNI (ITALPRESS) - Catturato dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull'autobus nel Ternano. L'uomo in fuga da due giorni, come apprende il Tg1, si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).