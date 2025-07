Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving al Foro Italico per i 20 anni

ROMA (ITALPRESS) - Partecipazione, solidarietà e divertimento, insieme a tanto sport fatto in amicizia e con la gioia di stare insieme in primo piano. Il Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving spegne...

ROMA (ITALPRESS) - Partecipazione, solidarietà e divertimento, insieme a tanto sport fatto in amicizia e con la gioia di stare insieme in primo piano. Il Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving spegne 20 candeline tornando nel tempio dei campioni. L'appuntamento finale del Master Nazionale 2025 è infatti al Foro Italico, che assieme al Salaria Sport Village ospita ben 853 partecipanti per la rassegna conclusiva del torneo dal 26 luglio al 3 agosto.

"Giochiamo in una location speciale dove i grandi campioni ci fanno vedere ogni anno grandi partite - le parole di Rita Grande, ex numero 25 Wta e ideatrice dell'evento -. I nostri giovani atleti sono su questi campi, molto emozionati. Cerchiamo di far divertire loro e le loro famiglie. C'è inclusione, c'è amicizia, c'è il codice di fair play che promuoviamo. Sono giornate bellissime. L'obiettivo primario è che diventino adulti attivi, poi se vinceranno come i tanti campioni che abbiamo saremo ben contenti".

Un percorso composto da 112 tappe in 17 regioni, 11 nei Centri Estivi e 20 appuntamenti del wheelchair, che anche quest'anno vedrà la sua fase conclusiva nell'ultimo fine settimana dell'evento. Inoltre, per tutti i vincitori e i finalisti, dalle categorie under 9 agli under 12, ci sarà la possibilità di volare alla Rafa Nadal Academy per un master in programma dal 2 al 6 novembre grazie al premio UCA Assicurazione e al Premio Kinder Joy of moving, che permetterà ai ragazzi di fare un'esperienza meravigliosa in Spagna in maniera del tutto gratuita.

"E' un premio che ci fa molto piacere consegnare ai più piccoli e sono sicura che anche in questo caso sarà davvero gradito, visto il tipo di esperienza" ha aggiunto Rita Grande. Ma le sorprese non finiscono qui. In via del tutto eccezionale, al Foro Italico verranno disputati alcuni incontri sul campo Centrale e sul leggendario Pietrangeli. "Undici di questi tornei si svolgono nei nostri centri federali estivi proprio perchè crediamo che l'essenza di questi tornei e del sistema italia siano il fair play, il rispetto e dalla capacità di far diventare i bimbi campioni di sè stessi prima ancora che campioni di tennis - le parole di Michelangelo Dell'Edera, direttore dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi" della FITP -. Grazie a questo circuito, si ha l'opportunità di enfatizzare aspetti etici e valoriali che sono i presupposti essenziali per poter costruire dei grandi campioni nella vita, che nascono proprio all'interno di questo circuito. Di questo come Federazione Italiana Tennis e Padel siamo molto orgogliosi. Ci tengo anche a ribadire che per noi, chi si è qualificato per il Master ha già vinto, e possiamo dire che il sistema Italia ha sicuramente un futuro roseo".

- foto spf/Italpress -

(ITALPRESS).