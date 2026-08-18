Tennis, il talento Nilde Tascone dell’Eni Group Gela al Master di Roma

La tennista, 10 anni, è seguita dalla maestra Luisa Melilli e dal preparatore atletico Gianmarco Miano. Il master è riservato ai migliori talenti del tennis italiano.

Gela. Una giovanissima tennista gelese al prestigioso Master finale del circuito “Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving”, manifestazione riservata a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni e dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti del tennis italiano.

Nilde Tascone, 10 anni, tesserata per l’Eni Group Club Gela, grazie ai risultati ottenuti durante il percorso di qualificazione ha conquistato l’opportunità di vivere questa importante esperienza sui campi di Roma.



Il Master finale, in programma dal 19 al 27 agosto, si svolgerà presso i circoli Oasi di Pace e Appio Claudio Tennis Club, offrendo ai giovani partecipanti non soltanto la possibilità di confrontarsi ad altissimi livelli, ma anche di vivere un’esperienza formativa di grande valore.

Nilde Tascone si allena sotto la guida della maestra nazionale Luisa Melilli e del preparatore atletico Gianmarco Miano, che ne accompagnano con attenzione il percorso di crescita, curandone sia gli aspetti tecnici sia quelli atletici e contribuendo alla costruzione di un’atleta sempre più completa.



Grande merito va a Nilde, protagonista di questo percorso grazie al talento, all’impegno e alla costanza dimostrati in campo. Ma questo traguardo è anche motivo di soddisfazione per tutto l’Eni Group Club Gela, che continua a investire sui giovani e a credere nello sport come strumento di crescita, disciplina e aggregazione.





