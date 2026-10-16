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Telefonata tra Leone XIV e Putin, il Papa ha chiesto la tregua a Oleshky

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Papa Leone XIV ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso della conversazione, il Pontefice ha espresso "viva preoccupazi...

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 18:30
Telefonata tra Leone XIV e Putin, il Papa ha chiesto la tregua a Oleshky -
Italia
Italpress
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CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Papa Leone XIV ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso della conversazione, il Pontefice ha espresso "viva preoccupazione" per la grave situazione umanitaria a Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile. Lo riferisce la Santa Sede, precisando che il Papa ha infine ribadito l'impegno del Vaticano a favore del dialogo e della pace. (ITALPRESS).

Fonte: Ipa Agency

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Verificato il: 16 ottobre 2026

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