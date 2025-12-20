Teatro Politeama di Palermo, grande successo per il concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) & Pubblico numeroso, clima di festa e lunghi applausi hanno salutato ieri sera al Politeama Garibaldi il Concerto di Natale dell& Sinfonica Siciliana, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che anche que

PALERMO (ITALPRESS) – Pubblico numeroso, clima di festa e lunghi applausi hanno salutato ieri sera al Politeama Garibaldi il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che anche quest’anno ha confermato il forte legame tra la Sinfonica e la città. Una serata partecipata e sentita, capace di riunire generazioni diverse attorno a un programma ricco di melodie amate, grandi pagine sinfoniche e canti della tradizione natalizia.

Sul podio Giovanni Pompeo, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche della FOSS, preparato da Riccardo Scilipoti, e due ospiti molto applauditi dal pubblico: il soprano Francesca Manzo e il tenore Matteo Mezzaro. Il programma, brillante e festoso, ha attraversato repertori e stili diversi, dallo Schiaccianoci di Cajkovskij alle grandi melodie natalizie internazionali, dal musical americano fino alle pagine corali più care alla tradizione, creando un’atmosfera di autentica condivisione.

Ospite di riguardo della serata è stato l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, accolto da un saluto ufficiale da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Al presule sono stati rivolti gli auguri per il decennale dall’inizio del suo Ministero pastorale a Palermo, in un momento particolarmente sentito dal pubblico, che ha sottolineato con un caloroso applauso il significato dell’iniziativa.

Il Concerto di Natale si replica oggi, sabato 20 dicembre alle ore 17.30, sempre al Politeama Garibaldi, mentre domani, domenica 21 dicembre alle ore 18, è prevista una replica straordinaria a ingresso gratuito nella Chiesa parrocchiale di San Filippo Neri allo Zen. Quest’ultimo appuntamento nasce su richiesta della Commissione regionale antimafia, presieduta dall’on. Antonello Cracolici, ed è realizzato con il contributo dell‘Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Gaetano Galvagno.

Il concerto allo Zen, diretto da Riccardo Scilipoti con gli stessi interpreti, rappresenta un gesto concreto di presenza culturale in un quartiere simbolico della città. Il programma – ricco e festoso – si apre con la brillante A Christmas Overture di Samuel Coleridge-Taylor e continua con alcune delle pagine più amate del repertorio natalizio.

Dai canti tradizionali come Joy to the World, Astro del ciel, O Tannenbaum alle atmosfere scintillanti dello Schiaccianoci di Cajkovskij, dalla grazia del Panis Angelicus di Franck alla potenza emotiva del Cantique de Noël di Adam, fino alle celebri melodie americane che hanno definito l’immaginario natalizio del Novecento: Let It Snow!, It’s the most wonderful Time of the Year, White Christmas, Merry Christmas di John Williams. Non mancano incursioni nel musical – con il Mambo e Maria da West Side Story – né brani orchestrali di grande virtuosismo come la Danza delle spade di Chacaturjan.

