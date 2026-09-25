Teatro Massimo di Palermo, apertura serale sabato 26 settembre per le “Giornate Europee del Patrimonio”

L'iniziativa sposa lo spirito dell'edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio, incentrate sul tema "Proteggere il Patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare"

PALERMO (ITALPRESS) – Un biglietto simbolico di 1 euro per riscoprire uno dei templi della lirica europea. Domani, sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinate per l’Italia dal Ministero della Cultura, il Teatro Massimo propone un’apertura straordinaria serale dalle ore 19:00 alle 22:00, offrendo l’opportunità di ammirare la Sala grande e il Foyer anche in orario serale.

L’iniziativa sposa lo spirito dell’edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio, incentrate sul tema “Proteggere il Patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, una riflessione corale sulla tutela e sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi e aprirsi alla comunità. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre, musei e luoghi d’arte pubblici e privati su tutto il territorio nazionale animeranno il weekend con visite guidate, aperture straordinarie e iniziative culturali. L’apertura straordinaria del Teatro Massimo si aggiunge alla consueta programmazione delle visite guidate al Teatro che sono aperte tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19:00, con l’ultimo ingresso fissato alle 18:20.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo di Palermo –

(ITALPRESS).