Il Comune di Gela avvierà a settembre le procedure per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Teatro Eschilo. Stanziati 150 mila euro.

Gela - Il teatro Eschilo di Gela si prepara a un intervento atteso da tempo. A settembre il Comune avvierà le procedure amministrative per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della struttura, necessari per adeguare il teatro agli standard di sicurezza e migliorarne la piena funzionalità.

A fare il punto sull'iter è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Dio, che ha confermato l'avvio delle procedure dopo la pausa estiva. Secondo l'assessore, il ritardo accumulato è dovuto alla carenza di personale negli uffici comunali, che ha reso necessario stabilire un ordine di priorità tra i diversi interventi programmati sul territorio. Di Dio ha comunque assicurato che non sono previsti ulteriori slittamenti e che le risorse disponibili saranno impegnate tempestivamente.

Gli interventi riguarderanno principalmente l'adeguamento dell'impianto antincendio, considerato indispensabile per garantire la sicurezza del pubblico, degli operatori e degli artisti che utilizzano la struttura. È previsto inoltre il rinnovo di alcune attrezzature tecniche ormai obsolete, la cui sostituzione è ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività teatrali.

geL'avvio dell'iter rappresenta un passaggio importante per una struttura che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con criticità legate agli impianti e alle dotazioni tecniche. L'incertezza sui tempi degli interventi aveva già avuto ripercussioni sulla programmazione culturale: la società Epos, che gestisce il teatro comunale attraverso il suo amministratore Franco Longo, aveva manifestato dubbi sulla possibilità di programmare la stagione invernale dello scorso anno, poi comunque realizzata.

I lavori potranno essere avviati grazie a uno stanziamento di 150 mila euro, previsto attraverso un emendamento alla legge finanziaria regionale nel dicembre scorso presentato dal deputato dell'Ars Nuccio Di Paola, che da tempo segue la vicenda del teatro gelese