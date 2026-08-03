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Teatro Eschilo: a settembre prende il via l'iter per i lavori
Vincenzo Di Dio
03 agosto 2026 16:26
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03 ago 2026 • Il Comune di Gela avvierà a settembre le procedure per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Teatro Eschilo. Stanziati 150 mila euro.
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