Quotidiano di Gela

Teatro Eschilo: a settembre prende il via l'iter per i lavori

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 03 agosto 2026 16:26
Condividi
03 ago 2026 • Il Comune di Gela avvierà a settembre le procedure per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Teatro Eschilo. Stanziati 150 mila euro.

Leggi l'articolo completo

#Gela #Attualità