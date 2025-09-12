Teatro Antidoto: presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026

Tra commedie popolari e grandi nomi nazionali, Gela si prepara a un anno di spettacoli di alto livello

Gela. Il Teatro Antidoto di Gela, in collaborazione con il Teatro ABC di Catania, ha svelato il cartellone della nuova stagione teatrale 2025/2026, un programma ricco e variegato che porterà sul palcoscenico attori di fama nazionale e compagnie popolari molto amate dal pubblico.

Dal 14 novembre 2025 al 24 aprile 2026, saranno in scena 12 appuntamenti che alternano la comicità siciliana, il teatro classico e le produzioni moderne, offrendo al pubblico gelese un percorso culturale intenso e di qualità.

Il programma completo

• 14/11/2025 – Occhio al Cactus di L. Licata, Compagnia Antidoto.

• 28/11/2025 – Gatta ci cova di A. Giusti, regia di A. Capodici, con Eduardo Saitta.

• 12/12/2025 – L’Avaro di Molière, regia di G. Ferro, con Enrico Guarneri.

• 19/12/2025 – Cercasi tenore di Ken Ludwig, regia di G. Ferifo, con Il Teatro del Pero.

• 09/01/2026 – Mia moglie si marita di S. Di Mauro, regia di S. Di Mauro, con la Compagnia Le Maschere.

• 23/01/2026 – U volte ci viene così di L. Licata, regia di G. Greco, con la Compagnia Antidoto.

• 12/02/2026 – Letizia va alla guerra di A. Fallongo, regia di A. Evangelisti, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

• 27/02/2026 – Un letto tra tre piazze di A. Licata, regia di G. Greco, con la Compagnia Antidoto.

• 11/03/2026 – Arsenico e vecchi merletti di J. Kesselring, regia di A. Fornari, con Biagio Izzo.

• 20/03/2026 – Donna Fugata di S. Marino, regia di G. Cafè, con la Compagnia Angelo Musco.

• 28/03/2026 – Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, regia di M. Navello, con Pippo Pattavina.

• 11/04/2026 – Giulietta e Romeo (musical), regia di S. Costantino, con la Compagnia Nazionale del Musical.

• 24/04/2026 – La domenica di L. Licata, con la Compagnia Antidoto.

Il cartellone si arricchisce della presenza di artisti di spicco come Enrico Guarneri, Biagio Izzo, Pippo Pattavina, Eduardo Saitta, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, oltre alle compagnie storiche come quella di Angelo Musco e la Compagnia Nazionale del Musical. Non mancano naturalmente le produzioni firmate Compagnia Antidoto, che apriranno e chiuderanno la stagione con spettacoli inediti scritti da Luciano Licata.

La programmazione mira a soddisfare un pubblico ampio, alternando commedie brillanti, classici immortali e nuove produzioni, senza dimenticare la tradizione popolare siciliana.

Il teatro, situato in via Pandino 2 a Gela, offrirà così un anno di cultura e intrattenimento che punta a confermare il successo delle scorse stagioni.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 0933 82 27 07 – 338 7143293 – 330 225442

📧 [email protected]