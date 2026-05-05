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TAV Trinacria, quaranta adesioni per la prima giornata del cacciatore

Sono quaranta i tiratori che hanno preso parte all’evento, che ha attirato diversi appassionati provenienti non solo da Gela ma anche dai paesi limitrofi.

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2026 19:30
TAV Trinacria, quaranta adesioni per la prima giornata del cacciatore -
Gela
Sport
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Gela. Ha riscontrato grande successo la prima giornata del cacciatore, che si è tenuta, la scorsa domenica, al TAV Trinacria. Oltre quaranta i tiratori che hanno preso parte all’evento, che ha attirato diversi appassionati provenienti non solo da Gela ma anche dai paesi limitrofi. Al termine dell’iniziativa, poi, è stato messo in palio un fucile calibro 20.

 Le numerose adesioni dimostrano che il progetto dell’associazione, piano piano, sta prendendo sempre di più piede, suscitando interesse e curiosità non solo nel territorio locale ma superando anche i confini gelesi.

La classifica:

1 Iurato Alfonso

2 Salonia Giuseppe

3 Scicolone Carmelo

4 Berrittella Alex

5 Canzonieri Sebastiano

6 Trainito Michael

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