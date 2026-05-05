TAV Trinacria, quaranta adesioni per la prima giornata del cacciatore
Sono quaranta i tiratori che hanno preso parte all’evento, che ha attirato diversi appassionati provenienti non solo da Gela ma anche dai paesi limitrofi.
Gela. Ha riscontrato grande successo la prima giornata del cacciatore, che si è tenuta, la scorsa domenica, al TAV Trinacria. Oltre quaranta i tiratori che hanno preso parte all’evento, che ha attirato diversi appassionati provenienti non solo da Gela ma anche dai paesi limitrofi. Al termine dell’iniziativa, poi, è stato messo in palio un fucile calibro 20.
Le numerose adesioni dimostrano che il progetto dell’associazione, piano piano, sta prendendo sempre di più piede, suscitando interesse e curiosità non solo nel territorio locale ma superando anche i confini gelesi.
La classifica:
1 Iurato Alfonso
2 Salonia Giuseppe
3 Scicolone Carmelo
4 Berrittella Alex
5 Canzonieri Sebastiano
6 Trainito Michael