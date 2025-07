Tariffe Tari, si parte senza numero legale: seduta rinviata, in aula tra un'ora

In questo sabato di consiglio comunale, si tornerà tra un'ora, in attesa di qualche numero in più che consenta di superare la soglia minima

Gela. La seduta odierna dell'assise civica convocata d'urgenza per l'approvazione delle tariffe Tari si è aperta subito con un rinvio. Niente numero legale e ci si proverà tra un'ora. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha dovuto prendere atto di assenze tra le file della maggioranza (qualche defezione c'è stata in casa dem) mentre i banchi di opposizione erano completamente vuoti, come ampiamente prevedibile, vista l'urgenza degli atti che non ha convinto gli esponenti di minoranza. In aula, in questo sabato di consiglio comunale, si tornerà tra un'ora, in attesa di qualche numero in più che consenta di superare la soglia minima.