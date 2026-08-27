Tari, Forza Italia: "Si lavori per esenzione in favore degli enti del terzo settore"

Ogni eventuale passo avrà necessità di essere coperto da un sì degli organi di controllo

Gela. Forza Italia, in merito agli avvisi Tari che il Comune sta recapitando agli enti del terzo settore, propone all’amministrazione comunale di introdurre una specifica agevolazione in favore di quelli che operano nel territorio e svolgono attività di interesse generale. "Gli enti del terzo settore rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità. Associazioni, enti e organizzazioni che operano quotidianamente nel sociale, nell’assistenza, nella cultura, nello sport, nell’educazione e nell’inclusione svolgono un ruolo che spesso integra e sostiene l’azione delle istituzioni pubbliche. Forza Italia ritiene che il Comune possa utilizzare la leva tributaria per sostenere concretamente queste realtà, prevedendo nel regolamento Tari una riduzione, fino all’esenzione totale, per gli immobili direttamente utilizzati dagli enti iscritti al Runts per lo svolgimento di attività di interesse generale, escludendo invece gli spazi destinati ad attività commerciali. Non chiediamo privilegi ma un riconoscimento concreto a chi mette strutture, risorse e volontariato al servizio della collettività. In una città come Gela, dove tante associazioni svolgono quotidianamente attività di grande valore sociale, il Comune deve essere al loro fianco. La proposta tiene conto anche della particolare situazione finanziaria dell’ente. Proprio perché Gela è interessata dalla procedura di dissesto, Forza Italia ritiene indispensabile che qualsiasi agevolazione sia accompagnata da una puntuale quantificazione del minor gettito e dalla relativa copertura finanziaria, in virtù del principio della copertura integrale dei costi del servizio. Per questo Forza Italia chiede all’amministrazione comunale di predisporre una modifica del regolamento Tari da sottoporre al consiglio comunale al fine di introdurre una specifica agevolazione Tari a favore degli enti del terzo settore iscritti al Runts. Il terzo settore rappresenta un patrimonio sociale della città da sostenere e valorizzare. Chiediamo all’amministrazione un segnale concreto, compatibile con le esigenze di risanamento finanziario dell’ente ma altrettanto concreto nei confronti di chi ogni giorno si impegna per Gela e per i suoi cittadini", fanno sapere da Forza Italia. Ogni eventuale passo avrà necessità di essere coperto da un sì degli organi di controllo.