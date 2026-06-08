"Tardino offende l'intera città", lavori su porto sospesi: riunione capigruppo

I lavori sono stati sospesi in attesa di una riunione dei capigruppo consiliari per valutare l'eventuale stop al dibattito, in assenza di interlocutori istituzionali

Gela. L'assenza del governo regionale di centrodestra e dell'Autorità, per il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana, dimostra la mancanza di qualsiasi interesse verso la città da parte del centrodestra. "Una città di mare senza un porto manca di democrazia", ha aggiunto Castellana. "Il presidente Tardino non ha avuto neanche il pudore di giustificare la sua assenza - ha detto il civico Davide Sincero - non dà neanche valore a un gruppo politico che ha permesso alla sua Lega di avere un gruppo consiliare". Anche Sincero ha sottolineato che l'unica vera opportunità è recarsi all'Autorità. "Hanno offeso un'intera classe politica e i cittadini", ha concluso Sincero. I lavori sono stati sospesi in attesa di una riunione dei capigruppo consiliari per valutare l'eventuale stop al dibattito, in assenza di interlocutori istituzionali. L'opposizione ha detto no, i cinquestelle si sono astenuti così come Iv. Nonostante qualche assenza nella maggioranza, la proposta del civico Sincero è stata approvata.