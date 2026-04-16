Tangenziale, pubblicati atti per la pubblica utilità dell'opera: in corso fase progetto esecutivo

I lavori potrebbero partire entro l'autunno e si stima che possano concludersi non prima del 2030

Gela. Per l'avvio vero e proprio dei lavori finalizzati alla nuova tangenziale, opera da quasi quattrocento milioni di euro, ci vorrà qualche tempo in più rispetto alle previsioni iniziali, che già davano la partenza dei cantieri dallo scorso anno. E' in essere la fase per l'approvazione del progetto esecutivo che ricomprende “nuove e diverse aree”. Anas, che adesso coordina l'intera fase, ha reso noto l'avviso per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ricompresa nell'elenco delle priorità strategiche. Le attività istruttorie per gli espropri delle aree sono state svolte mesi fa e sono in essere. Ieri, la prefettura di Caltanissetta, le parti sociali, le forze dell'ordine e l'azienda che si è aggiudicata l'appalto, la campana D'Agostino costruzioni, hanno siglato un protocollo di legalità, per prevenire possibili infiltrazioni mafiose nei cantieri e nel sistema degli appalti e delle forniture. Al momento, è stato realizzato solo l'hub logistico per il cantiere. L'opera sarà concentrata quasi del tutto in territorio comunale e solo in parte in aree che ricadono nel Comune di Butera. I lavori potrebbero partire entro l'autunno e si stima che possano concludersi non prima del 2030.