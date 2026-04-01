Tangenziale, cantiere non ancora partito: PeR, "ci sarà incontro con Anas"

Un primo gruppo di operai, circa quindici, si sta occupando di allestire l'area logistica

Gela. I lavori, a regime, inizialmente erano stati previsti per lo scorso anno. Msn mano, ci sono stati rinvii circa la data di avvio vero e proprio. Attualmente, per la nuova tangenziale, opera da oltre trecento milioni di euro, è stata allestita l'area di cantiere ma le attività non sono ancora partite. Potrebbero prendere il via il mese prossimo. Un primo gruppo di operai, circa quindici, si sta occupando di allestire l'area logistica. Questa mattina, una delegazione del laboratorio politico "PeR" è stata sul posto. Il segretario regionale Miguel Donegani, referente regionale anche di Controcorrente, ha spiegato di aver chiesto e ottenuto un incontro con Anas per valutare le ragioni dei ritardi e le possibili date di partenza dei lavori. Si terrà il prossimo 14 aprile.