Tamajo incontra il Console del regno del Marocco a Palermo: “Nuove opportunità per rafforzare la competitività delle aziende”

PALERMO (ITALPRESS) & & rafforzare i rapporti economici tra la Sicilia e il Marocco e creare nuove opportunità concrete per le nostre imprese. Il Mediterraneo deve diventare sempre più uno spazio di cooperazione, sviluppo e crescita co

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo rafforzare i rapporti economici tra la Sicilia e il Marocco e creare nuove opportunità concrete per le nostre imprese. Il Mediterraneo deve diventare sempre più uno spazio di cooperazione, sviluppo e crescita condivisa”. Con queste parole l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha commentato l’incontro istituzionale con la Console Generale del Regno del Marocco a Palermo, Nassif Maryem, presso gli uffici regionali in via degli Emiri nel capoluogo siciliano.

“Lavoriamo per favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano – ha aggiunto Tamajo – e per costruire sinergie in settori strategici come agroalimentare, energie rinnovabili, logistica portuale, pesca, innovazione e sostegno alle piccole e medie imprese. Il confronto con il Marocco rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la competitività delle nostre aziende”.

-Foto ufficio stampa Tamajo-

(ITALPRESS).