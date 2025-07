Tamajo apre i Digital design days a Palermo, “Laboratorio per il futuro”

I "Digital design days" sono organizzati in collaborazione con l'assessorato regionale alle Attività produttive

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha inaugurato questa mattina ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo i“Digital design days”, evento internazionale dedicato all’innovazione, alla creatività digitale e al design contemporaneo. “Questo – ha detto Tamajo –è un laboratorio per il futuro. La missione delle istituzioni che qui rappresento è quella di creare opportunità vere per chi vuole restare e cambiare le cose. La Sicilia ha bisogno di giovani liberi, visionari e concreti, capaci di costruire imprese culturali e digitali, di trasformare idee in lavoro. Il governo Schifani è al loro fianco, non per fare da guida, ma per togliere ostacoli dal loro cammino. Questa manifestazione è il segno concreto che qualcosa si sta muovendo”.

I “Digital design days” sono organizzati in collaborazione con l’assessorato regionale alle Attività produttive all’interno di una strategia più ampia di sostegno all’innovazione, all’imprenditoria giovanile e allo sviluppo delle filiere creative e digitali. L’iniziativa continuerà anche domani (28 giugno) con workshop, installazioni immersive, talk e momenti di networking.

– foto ufficio stampa Edy Tamajo –

(ITALPRESS).