Tajani “Piano per Gaza svolta storica ma appeso a un filo”

ROMA (ITALPRESS) - "E' la prima volta in questi anni turbolenti che posso condividere un sentimento di sollievo e speranza per il futuro. Il piano di pace potrebbe essere una svolta storica che cambia...

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2025 09:20
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "E' la prima volta in questi anni turbolenti che posso condividere un sentimento di sollievo e speranza per il futuro. Il piano di pace potrebbe essere una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell'informativa urgente alla Camera, sottolineando però che "il successo del piano Trump è appeso a un filo, molte sono le variabili che non ancora sono state definite. Tuttavia, quel filo di speranza si sta rivelando solido".

