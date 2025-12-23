Fontana ripristinata all'ingresso della città, dopo anni luci e decoro

Ritorna pienamente in funzione ed è stata ripristinata

Gela. Dopo anni, torna finalmente fruibile e in uno spazio reso adeguato, in un processo teso al decoro delle aree pubbliche. Questa sera, in presenza dell'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, del presidente del consiglio Paola Giudice, dei privati che se ne occupano, i responsabili aziendali di "Casciana acque", è stata illuminata la fontana della rotatoria stradale che immette lungo la Gela-Catania, all'ingresso della città. Il progetto è stata completato e reso operativo, con l'intervento di Ghelas. Il sindaco e l'assessore al decoro urbano Giuseppe Fava, hanno seguito l'evolversi degli interventi che hanno riguardato il rispristino della fontana e la manutenzione del verde, con i relativi giochi di luce. La rotatoria era già stata affidata ai privati, proprio per la riqualificazione. Si aggiunge a quella annessa al tribunale, ripristinata mesi fa ma con fondi compensativi, dal ciclo rifiuti, attraverso Impianti Srr.