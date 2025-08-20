Quotidiano di Gela

Tajani “Inaccettabili i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania”

ROMA (ITALPRESS) - "Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l'Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione. La decisione...

A cura di Redazione
20 agosto 2025 20:20
Tajani “Inaccettabili i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania” -
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l'Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione. La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati, obiettivo per il quale il Governo italiano sta continuando a lavorare con convinzione e il massimo impegno". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela