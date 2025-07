Tajani annuncia una nuova sede SACE a Catania. Schifani “Grazie per l’attenzione verso la Sicilia”

Le parole del vicepremier e la soddisfazione del governatore siciliano

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha presieduto oggi a Palazzo Chigi una riunione dedicata alla crescita dell’export della Regione Sicilia. All’incontro erano presenti esponenti del gruppo SACE, SIMEST, ICE, con il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e una delegazione dell’amministrazione regionale. Al centro dell’incontro il tema dei dazi e le modalità per sostenere la promozione dell’export e l’internazionalizzazione delle imprese della Sicilia.

In prima battuta, si legge in in una nota, il Ministro Tajani ha confermato il pieno impegno del Governo nel sostenere l’azione del Commissario UE Sefcovic per arrivare a un accordo sui dazi con gli Stati Uniti entro l’1 agosto. Tajani ha quindi illustrato i contenuti del Piano d’Azione per l’Export nei mercati extra-UE, messo a punto dalla Farnesina. Sono così state passate in rassegna le opportunità offerte dai mercati ad alto potenziale in Asia, Africa ed America Latina, assicurando il pieno sostegno delle Ambasciate e della rete diplomatica per accompagnare le imprese. Tajani, sottolinea la nota, ha orientato da tempo il Sistema Italia ad agire su nuovi mercati, anche con il “Piano Export” del Ministero.

Il Ministro e il Presidente della Regione, prosegue la nota, hanno quindi concordato di istituire una Task Force di alto livello tra Ministero e Regione con lo scopo di rafforzare l’export della Sicilia e di internazionalizzare le sue imprese, rendendo più operativi e diretti i contatti fra le aziende e le varie Ambasciate nei mercati di interesse. A supporto di questo programma, il Presidente Schifani si è impegnato a destinare specifiche risorse economiche già nella prossima variazione di bilancio, a conferma della volontà di puntare con decisione sull’apertura internazionale del sistema produttivo siciliano. Il Ministro Tajani ha infine confermato che la SACE, la Società Assicuratrice Pubblica per l’Export, aprirà un secondo ufficio regionale a Catania dopo quello di Palermo.

LE PAROLE DI SCHIFANI

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro di stamattina a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese siciliane. “Desidero rivolgere – dice – un sentito ringraziamento al ministro Tajani per la sensibilità istituzionale e la costante attenzione dimostrata verso il Mezzogiorno, in particolare verso la nostra regione. La sua presenza è un segnale forte che rafforza il percorso intrapreso a sostegno delle imprese siciliane nei mercati esteri. Il mio governo crede fermamente nell’azione della task force per l’internazionalizzazione e intende sostenerla con strumenti concreti. Per questo, mi impegno affinché siano stanziate adeguate risorse finanziarie già nella prossima legge di variazione di bilancio, così da garantire continuità e operatività a un’iniziativa che potrà offrire nuove opportunità al tessuto produttivo siciliano”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

