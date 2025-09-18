Tajani “A Gaza in corso carneficina, contrari a trasferimenti forzati”

ROMA (ITALPRESS) - "Penso in primo luogo a Gaza, dove in questi mesi si è vista una vera e propria carneficina. Siamo contrari all'offensiva a Gaza per i rischi per la popolazione civile, a ogni ipote...

ROMA (ITALPRESS) - "Penso in primo luogo a Gaza, dove in questi mesi si è vista una vera e propria carneficina. Siamo contrari all'offensiva a Gaza per i rischi per la popolazione civile, a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o di sua annessione. Lavoriamo per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'accesso degli aiuti umanitari". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nel messaggio inviato all'iniziativa della Fondazione MedOr Italian Foundation "Palermo, crocevia del Mediterraneo", a Villa Igiea. "Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un'ulteriore escalation militare, che aggraverebbe una crisi umanitaria che è già catastrofica - ha sottolineato -. Siamo in prima linea nell'impegno umanitario, e sosteniamo con forza il rilancio del processo politico per due Stati che convivano in pace e sicurezza. Proprio per questo, l'Italia ha partecipato attivamente, con proposte concrete e operative, al processo che ha portato a luglio alla Conferenza di New York sulla soluzione a due Stati".

