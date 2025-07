Tagli sanità, ancora incertezze: civici, "qualche personaggio politico rassicura ma su quali fonti?"

Nessuno deve abbassare la guardia, secondo i civici

Gela. Non ci sono certezze sulla nuova rete ospedaliera e la prossima settimana riprende l'audizione all'Ars. Il sindaco Di Stefano ha nuovamente segnalato che non ci sono miglioramenti anche nella versione rivista e il gruppo di "Una Buona Idea" ribadisce che non bastano gli annunci, soprattutto quelli che arrivano dal centrodestra. "La questione sanità continua a preoccuparci, abbiamo, dopo le iniziative del sindaco volte a coinvolgere tutte le parti sociali, cittadine e politiche, presentato un documento chiaro e preciso, un documento che è stato approvato dall’intero consiglio comunale. È volto non solo a rimandare al mittente la bozza che ci è pervenuta a inizio luglio ma soprattutto a ripristinare il piano regionale del 2019. Dopo il consiglio comunale che si è svolto a Palermo siamo in attesa di una risposta chiara, purtroppo, l’unica nota ufficiale che è venuta fuori non ci lascia per nulla contenti poiché continuerebbe a mortificare il nostro territorio. Qualche deputato locale - dicono i consiglieri civici - ha rassicurato la città rispetto a un grande risultato con importanti novità. Ovviamente, auspichiamo che sia così e ne saremo ben felici, ma vorremmo capire le fonti e soprattutto qual è la direzione che si vuole perseguire. Una cosa deve essere chiara, noi come movimento non accetteremo nulla se non quello che il consiglio comunale ha votato all’unanimità poiché lo riteniamo l’unica soluzione possibile e siamo disposti a difendere il territorio in qualsiasi modo". Nessuno deve abbassare la guardia, secondo i civici. "Invitiamo tutti i soggetti che hanno partecipato agli incontri a non abbassare la guardia e a continuare a mantenere alto il livello dell’attenzione. È in gioco - concludono - il futuro del nostro territorio, poiché come abbiamo sempre sottolineato l’ospedale "Vittorio Emanuele" è il punto di riferimento di un territorio che va oltre la nostra città".