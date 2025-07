Tagli al sistema ospedaliero, PeR: "In Regione a protestare senza simboli di partito ma per la città"

Il segretario del laboratorio PeR Miguel Donegani indica la via della protesta plateale, a Palermo

Gela. Si amplia il campo delle forze politiche contrarie ai tagli ospedalieri previsti nella nuova rete dettata dalla Regione. Il segretario del laboratorio PeR Miguel Donegani indica la via della protesta plateale, a Palermo. "Una rete regionale che più che riorganizzare, destruttura Gela. Uno dei motivi per il quale, come PeR, abbiamo suggerito di puntare tutto politicamente, circa un anno fa, sul "Vittorio Emanuele" prima che sul nuovo ospedale, è per dare un messaggio di attenzione chiaro. Gela ha reparti che andrebbero rilanciati, aperti, migliorati, ha una situazione critica in merito a servizi sanitari. Oggi - dice Donegani - sentirò il sindaco e proporrò di andare con la bandiera della città, senza simboli di partito, sotto Palazzo D’Orleans a manifestare e a comiziare contro i tagli che vedono Gela penalizzata. Si facciano azioni concrete invece dei soliti comunicati tanto per fare testimonianza. La sanità non puó avere colore politico".