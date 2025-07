Tagli ai posti in ospedale, Rapicavoli (M5s): "Fare le barricate, prevalga il diritto alla salute"

Il referente territoriale M5s Filippo Rapicavoli conferma la totale contrarietà alla rete ospedaliera proposta dalla Regione

Gela. "Fare le barricate contro i tagli disposti dalla Regione per i posti letto al Vittorio Emanuele e nei nosocomi della zona sud della provincia". Il referente territoriale M5s Filippo Rapicavoli conferma la totale contrarietà alla rete ospedaliera proposta dalla Regione. "Per il M5s la tutela della salute è una battaglia fondamentale, basta ricordare la manifestazione del 15 giugno a Palermo che ha visto la partecipazione dei siciliani. Sulla sanità pubblica si deve investire e non usare le forbici nella realizzazione della nuova rete ospedaliera regionale. Forbici che come apprendiamo dalla stampa sembrano l’unica ricetta del governo regionale di destra di Schifani, visto che parla del paventato taglio di 36 posti letto complessivi in provincia, 16 posti letto all’ospedale di Gela, a cui si aggiungono i tagli di 4 posti letto a Niscemi e 4 posti letto a Mazzarino - dice Rapicavoli - i cittadini del sud della provincia di Caltanissetta meritano rispetto e il sacrosanto diritto a curarsi. È inaccettabile che alle carenze strutturali e a quelle di personale si aggiungano quelle dei posti letto". La risposta politica, per Rapicavoli, deve essere netta. "Come M5s faremo le barricate a tutti i livelli contro qualsiasi taglio che nega il diritto alla salute dei gelesi e dei cittadini della provincia di Caltanissetta. Saremo al fianco dell’amministrazione comunale e sosterremo come sempre - conclude - tutte le azioni rivolte a tutelare il diritto alla salute".