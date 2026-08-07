Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ginevra Taddeucci medaglia di bronzo nella knockout 3 km agli Europei in acque libere di Parigi. Dopo l'oro nella 5 e nella 10 km, la 29enne toscana non riesce a spuntar...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ginevra Taddeucci medaglia di bronzo nella knockout 3 km agli Europei in acque libere di Parigi. Dopo l'oro nella 5 e nella 10 km, la 29enne toscana non riesce a spuntarla nello sprint per l'argento sull'ungherese Bettina Fabian e conquista la terza medaglia in tre gare nella rassegna continentale francese. Oro alla tedesca Isabel Gose, che chiude i 500 metri finali in 6'41"09 e conferma il dominio della Germania nelle acque libere, dopo gli ori di Florian Wellbrock nella 5 e nella 10 km. "Per me questa è una gara molto difficile, più si accorcia la distanza e più è complicato. Gose era quella da tenere d'occhio, non mi è piaciuto molto il cambio di format, ma sono soddisfatta della medaglia", ha detto Taddeucci, ai microfoni della Rai. "Oggi la Senna era più pulita delle altre volte. Sono entrata e ho fatto la mia gara, ho cercato di capire le sensazioni che avevo. Alla fine ho nuotato più di orgoglio che di altro. Sono molto felice per quello che ho fatto", le sue parole. Fuori in semifinale le altre due azzurre Linda Caponi e Rebecca Rimoldi.

- Foto Ipa Agency -

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