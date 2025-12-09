Svuota tutto proprio a Natale: super svendita fino al 31 dicembre 2025

Al centro di via Venezia, alle spalle del distributore di carburante, parte una maxi svendita che farà felici famiglie, genitori e chiunque sia alla ricerca di regali senza spendere troppo

Al centro di via Venezia, alle spalle del distributore di carburante, parte una maxi svendita che farà felici famiglie, genitori in attesa e chiunque sia alla ricerca di regali last-minute senza spendere troppo. Migliaia di articoli dedicati ai bambini e alla prima infanzia vengono messi in promozione con sconti davvero pesanti.

Parliamo di abbigliamento per neonati e ragazzi fino a 16 anni, corredini, accessori, giocattoli, passeggini, seggioloni, culle e molto altro. Un’occasione rara per rinnovare tutto il necessario o fare scorta per i mesi futuri.

Ecco gli sconti più forti:

Abbigliamento: dal 50% al 70%

Giocattoli: 30% - 50% - 70%

Passeggini: 50%

Seggioloni: 50%

Culle: 50%

La svendita è valida fino al 31 dicembre 2025, con orari pensati per venire incontro a tutti:

9:30 – 13:00 e 16:30 – 20:00, aperti anche sabato e domenica.

Se stai cercando qualità a prezzi stracciati, questo è il momento giusto per passare: le offerte sono tante e il ricambio è continuo. Perfetto per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla scelta.