Svuota tutto proprio a Natale: super svendita fino al 31 dicembre 2025

Al centro di via Venezia, alle spalle del distributore di carburante, parte una maxi svendita che farà felici famiglie, genitori e chiunque sia alla ricerca di regali senza spendere troppo

09 dicembre 2025 19:30
Tendenze
Al centro di via Venezia, alle spalle del distributore di carburante, parte una maxi svendita che farà felici famiglie, genitori in attesa e chiunque sia alla ricerca di regali last-minute senza spendere troppo. Migliaia di articoli dedicati ai bambini e alla prima infanzia vengono messi in promozione con sconti davvero pesanti.

Parliamo di abbigliamento per neonati e ragazzi fino a 16 anni, corredini, accessori, giocattoli, passeggini, seggioloni, culle e molto altro. Un’occasione rara per rinnovare tutto il necessario o fare scorta per i mesi futuri.

Ecco gli sconti più forti:

  • Abbigliamento: dal 50% al 70%

  • Giocattoli: 30% - 50% - 70%

  • Passeggini: 50%

  • Seggioloni: 50%

  • Culle: 50%

La svendita è valida fino al 31 dicembre 2025, con orari pensati per venire incontro a tutti:
9:30 – 13:00 e 16:30 – 20:00, aperti anche sabato e domenica.

Se stai cercando qualità a prezzi stracciati, questo è il momento giusto per passare: le offerte sono tante e il ricambio è continuo. Perfetto per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla scelta.

