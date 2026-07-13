Svolta nel Gela, risalgono le quotazioni di Comandatore in panchina

Sembrava fatta per Di Benedetto ma nelle ultime 24 ore la società sembra aver cambiato direzione. Le prossime ore saranno cruciali.

Gela. Cambia lo scenario sulla panchina del Gela. Nelle ultime ore sono risalite in maniera forte le quotazioni di Fabio Comandatore, gelese, che ha portato il Niscemi in Eccellenza. Sembrava fatta per l’allenatore palermitano Stefano Di Benedetto, lo scorso anno a Ferrara fino a gennaio (esonerato). Anzi, l’ufficialità doveva essere comunicata tra oggi e domani ma nelle ultime 24 ore qualcosa è cambiato. La società ha avviato una riflessione interna ed ha valutato il profilo di Fabio Comandatore. Se la linea è chiara: allenatore giovane e ambizioso, oltre che preparato, sia Di Benedetto che Comandatore corrispondevano alle indicazioni della dirigenza. Dalle nostre fonti ci sarebbero stati già i primi contatti. Il paradosso è che Fabio Comandatore, dopo aver compreso che la scelta sarebbe ricaduta su Di Benedetto, era pronto a confermare la sua presenza a Niscemi, seppur l’Enna aveva avviato un sondaggio. Oggi potrebbe esserci l’incontro decisivo. Vedremo se sarà fumata bianca.

Intanto gli abbonamenti hanno toccato quota 400. Un risultato già eccezionale ed incoraggiante.