Svolta in Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna Premier

21 ottobre 2025 09:10
TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Giornata storica per il Giappone. Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a occupare questo ruolo nel Paese.

Takaichi, conservatrice 64enne conosciuta come la "Lady di Ferro" del Giappone, ha ottenuto dalla Camera Bassa 237 voti, 13 in più della maggioranza necessaria. Takaichi, leader dell'LDP, il Partito Liberaldemocratico, è il quarto Primo Ministro in 5 anni in Giappone.

