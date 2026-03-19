"Superare logica uomo solo al comando", Scuvera: "Disponibile a ricandidarmi, Alleanza per Gela? Valorizzarli"

Il deputato Ars sembra ancor più intenzionato a non trascurare la ricostruzione di un centrodestra “plurale” ma non ha mai lanciato strali politici verso un'amministrazione comunale che non riecheggia la sua collocazione. Un approccio che mantiene

Gela. In un centrodestra che sta gradualmente cambiando pelle, sul territorio, spinto per forza di cose da accadimenti giudiziari che stanno scompaginando equilibri consolidati, tra le poche certezze c'è quella del deputato Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera. Approdato al parlamento regionale dopo una lunga trafila, passata dalla decisione finale della Cassazione che ha confermato il no all'ormai ex deputato Giuseppe Catania, Scuvera, pochi giorni fa, ha annunciato anche la nomina nella delicata commissione antimafia, scelto dal suo stesso partito. In città, riprendere la trama del discorso, in casa centrodestra, appare tutt'altro che facile. “Io credo che ci sia un'ottima collaborazione tra i partiti d'area e tra le segreterie locali – sottolinea il parlamentare – abbiamo avanzato proposte sulla definizione agevolata dei tributi comunali così come per il progetto del museo dello sbarco nell'ex dogana. Non abbiamo mai mollato per l'avvio del museo del mare. L'amministrazione comunale si trova davanti a un'opposizione di centrodestra sempre pronta a confrontarsi. Purtroppo, la decadenza dell'ingegnere Grazia Cosentino ci priva di una presenza importante e di un consigliere molto preparato tecnicamente. Dobbiamo andare avanti e pensare alle proposte per la città e a lavorare sempre in sintonia”. Scuvera non può che ritornare sulle vicissitudini successive alle amministrative di due anni fa: tema tornato di attualità. “E' inutile pensare a quello che accade nel 2024 – continua – vennero fatte delle scelte. Il passato deve servire come esperienza. Chi non appoggiò l'ingegnere Cosentino? Sono tutti esponenti di centrodestra. Lo sono sempre stati e per me vanno valorizzati. Penso all'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che alle regionali si candidò con Forza Italia. L'ex candidato a sindaco Salvatore Scerra? Il dialogo, per me, è aperto con tutti. Alla riunione dello scorso anno, parteciparono rappresentanti di quella che allora fu “Alleanza per Gela”, ricordo Pino Federico, il consigliere comunale Gabriele Pellegrino e l'ex assessore Salvatore Incardona. Dobbiamo lavorare come un'unica forza politica, al cui interno ognuno mantiene le proprie peculiarità”. Il deputato Ars sembra ancor più intenzionato a non trascurare la ricostruzione di un centrodestra “plurale”. “La logica dell'uomo solo al comando, che è prevalsa almeno negli ultimi dieci o quindici anni, sul territorio, non mi appassiona – dice inoltre – preferisco dialogare con tutte le forze politiche di centrodestra e costruire un progetto unitario. I personalismi non portano a niente”. Non fa melina neanche davanti alla prospettiva delle prossime regionali. “Bisogna iniziare a lavorarci, insieme a tutto il centrodestra – aggiunge – una mia ricandidatura? Darò la mia disponibilità ma sarà il partito a decidere. Soprattutto, saranno la città e il territorio a dire se abbia lavorato bene e se meriti una riconferma”. Scuvera non ha mai lanciato strali politici verso un'amministrazione comunale che non riecheggia la sua collocazione. Un approccio che mantiene ancora adesso. “Questa amministrazione sta portando avanti cantieri resi possibili dai predecessori ma sta comunque procedendo per ultimarli – conclude – ritardi ce ne sono stati, sicuramente. Però, c'è un lavoro complessivo in corso da non sottovalutare. Bisogna migliorare su vari fronti. La viabilità e la mobilità vanno decisamente adeguate e rese a misura di cittadino. Sul Pudm si continua a tentennare. L'opposizione di centrodestra c'è sempre stata per la città e lo stesso vale per me. In Regione, l'obiettivo della mia attività è focalizzato sulla città e sul resto dell'area locale”.