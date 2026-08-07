Super Zes, ok dalla Giunta Schifani allo schema di protocollo tra Consiglio dei Ministri e Regione

Via libera della giunta Schifani allo schema di protocollo tra la Regione Siciliana e la presidenza del Consiglio dei ministri

PALERMO (ITALPRESS) – Via libera della giunta Schifani allo schema di protocollo tra la Regione Siciliana e la presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud, previsto dalla disciplina della Zes unica e dalla legge regionale sulla Super Zes. L’accordo, si legge in una nota della Regine, punta a rendere più semplice il percorso delle imprese che vogliono investire in Sicilia attraverso un sistema di servizi e assistenza collegato allo Sportello unico digitale Zes.

Tra le principali novità, sottolinea la nota, è prevista la realizzazione di una piattaforma integrata con il Sistema informativo territoriale della Regione che consentirà agli investitori di conoscere in anticipo le aree disponibili, i vincoli esistenti, le destinazioni urbanistiche, le autorizzazioni necessarie e gli oneri connessi agli investimenti. Il protocollo prevede inoltre interventi per semplificare i procedimenti amministrativi, rafforzare i presidi di legalità e accompagnare le imprese durante tutte le fasi dell’investimento, anche attraverso la task force regionale per l’attrazione degli investimenti.

“Accanto agli incentivi economici, stiamo costruendo una pubblica amministrazione sempre più efficiente e vicina alle imprese. Ridurre i tempi della burocrazia significa rendere la Sicilia più competitiva e offrire agli investitori condizioni migliori per realizzare i propri progetti. È una scelta politica precisa che punta a favorire crescita e occupazione”, dichiara il presidente della Regione Renato Schifani. “Le imprese – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – chiedono tempi certi, procedure chiare e interlocutori affidabili. È esattamente la direzione indicata da questo protocollo, che punta a ridurre gli ostacoli burocratici senza abbassare la soglia dei controlli. Semplificare significa creare le condizioni per attrarre investimenti e generare nuova occupazione”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).