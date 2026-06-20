Super Bianca senza rivali ai campionati nazionali: tre titoli e altrettanti record

Tre titoli nazionali

Gela. Nel circuito nazionale di prove Fisdir di atletica, Salvo Bianca è ancora super. Ai campionati italiani, infatti, nella sola prima giornata, ha conquistato tre titoli nazionali, con altrettanti record. Bianca ha messo l'oro al collo per i 110 ostacoli, per il salto in alto e per la staffetta 4X200. Non ha avuto avversari che potessero tenere le sue prestazioni, come spesso capita al super atleta, allenato dal padre Massimo Bianca.