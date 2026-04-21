Suoli insaturi raffineria, Comune rilascia nuova autorizzazione per bonifica

Tre anni fa, l'istanza fu avanzata dal management di Eni Rewind

Gela. Proseguono le verifiche per il rilascio delle autorizzazioni richieste da Eni, allo scopo di finalizzare le attività di bonifica disposte da accordi istituzionali, su più livelli. Quello dei suoli insaturi in diverse aree del sito della multinazionale è un aspetto che negli ultimi anni ha portato ministero, Regione e Comune a intervenire sovente per il rilascio dei permessi prescritti dalla disciplina in materia. Gli uffici comunali del Suap hanno emesso un nuovo atto in tal senso, con l'autorizzazione unica ambientale per interventi di bonifica dei suoli insaturi del sito locale della multinazionale. Tre anni fa, l'istanza fu avanzata dal management di Eni Rewind. Le tecnologie previste per le attività sono basate su impianti soil vapour extraction, vapour extraction bioventing e multi phase extraction. Il provvedimento autorizzativo è stato rilasciato dai riferimenti del Suap comunale, il dirigente Antonino Collura e Carmelo Di Bartolo. Già negli scorsi mesi, l'autorizzazione unica ambientale era stata formalizzata per interventi sui suoli insaturi delle isole 2, 6, 9 e 17 dello stabilimento di contrada Piana del Signore. Un passo mosso dopo il sì di altri enti. Ieri, il sindaco Terenziano Di Stefano, allo scopo di finalizzare accordi sulle compensazioni per opere pubbliche che riguardano direttamente la città, ha avuto un confronto proprio con il management Eni.