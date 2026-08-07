Sui social FdI e M5S guidano classifica per interazione, cresce Futuro Nazionale

ROMA (ITALPRESS) - Fatta salva la scadenza naturale della legislatura, manca poco più di un anno alle elezioni politiche del 2027 e i partiti hanno già iniziato a presidiare le diverse piattaforme di...

ROMA (ITALPRESS) - Fatta salva la scadenza naturale della legislatura, manca poco più di un anno alle elezioni politiche del 2027 e i partiti hanno già iniziato a presidiare le diverse piattaforme di social media in vista della campagna elettorale. In previsione di questo appuntamento, è quindi opportuno censire le principali Key performance indicator (Kpi) registrate dagli account politici nel corso degli ultimi 12 mesi, per delineare un quadro delle loro performance e della capacità di engagement sulle diverse piattaforme. Secondo un report di Arcadia in esclusiva per Italpress sullo stato di salute social dei partiti italiani, condotto su quattro piattaforme social (Facebook, Instagram, X, TikTok), su Facebook sono le pagine di Futuro Nazionale e di Fratelli d'Italia a raccogliere la quota maggiore di coinvolgimento dei follower. A insidiare il presidio dei due partiti di area centrodestra è soprattutto la pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, sia nella crescita di nuovi follower sia in quella delle interazioni totali. La pagina di Forza Italia, sempre su Facebook, ottiene performance migliori rispetto a quelle del Partito Democratico, mentre su Instagram oltre alla crescita di Futuro Nazionale, a guidare il podio delle interazioni e delle visualizzazioni sono gli account del Movimento 5 Stelle e della Lega. Gli account di Sinistra Italiana e di Europa Verde-Verdi sono cresciuti più di quelli del Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Su TikTok sono gli account di Azione, della Lega e di Futuro Nazionale a coinvolgere maggiormente i propri follower. Nella classifica delle visualizzazioni, invece, sul podio troviamo gli account della Lega, di Fratelli d'Italia e di Italia Viva. Su X, invece, i partiti coinvolgono molto meno e ci sono alcuni account, come quello del Partito Democratico, che non pubblicano da più di un anno. Instagram, Facebook e TikTok sono le piattaforme social che si contendono la quota di tutte le interazioni, mentre foto e reel sono i due formati più utilizzati dalle pagine e dagli account dei partiti per presidiare l'infosfera digitale.

(ITALPRESS).

-Foto Arcadia-