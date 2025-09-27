Successo alla Pinacoteca per la presentazione di "Abbassa la voce…" di Sergio Buttigé

L'evento rientra nella rassegna “Gela tra Mito e Letteratura”, organizzato dal Comune di Gela .

Gela. La Pinacoteca comunale “A. Occhipinti” ieri pomeriggio ha accolto un pubblico numeroso in occasione dell’evento “Gela tra Mito e Letteratura”, organizzato dal Comune di Gela in collaborazione con Heybook e Libreria Orlando. Protagonista dell’incontro la poesia, con la presentazione della raccolta "Abbassa la voce…" di Sergio Buttigé, che ha dialogato con l’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina, promotore dell’iniziativa e con gli interlocutori , guidando i partecipanti in un percorso di riflessione intorno al potere evocativo della parola poetica.

L’appuntamento, inserito nel calendario culturale cittadino, è stato arricchito dagli interventi musicali del maestro Giuseppe Di Legami, che hanno contribuito a creare un’atmosfera intensa e suggestiva.

La presidente del Consiglio comunale Paola Giudice ha portato i saluti istituzionali, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere eventi che valorizzano la letteratura e i linguaggi artistici. Presente anche

La sala della Pinacoteca era gremita, a conferma dell’interesse e della partecipazione della cittadinanza verso momenti di approfondimento culturale. Il dibattito, nato a partire dal libro di Buttigé, ha toccato temi universali e intimi, riaffermando il ruolo della poesia come strumento di dialogo e conoscenza.