"Su sanità parole imbarazzanti da FdI, pensi a indagati", M5s: "Centrodestra partecipi a manifestazione"

I cinquestelle rivolgono la loro attenzione alle critiche ieri arrivate dal coordinatore locale di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti che ha bollato come inutile l'ordinanza firmata da Di Stefano

Gela. In settimana, nel corso del vertice di maggioranza, il sindaco Terenziano Di Stefano ha chiesto a tutti gli alleati posizioni nette davanti agli affondi politici del centrodestra d'opposizione. Le risposte arrivano, soprattutto nella vertenza sanità. I cinquestelle rivolgono la loro attenzione alle critiche ieri arrivate dal coordinatore locale di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti che ha bollato come inutile l'ordinanza firmata da Di Stefano, che impone ad Asp di provvedere con innesti di personale medico in ospedale. Per Grisanti, il sindaco ha scambiato la vicenda sanità per "un palcoscenico". "È imbarazzante, FdI pensi piuttosto a quei palcoscenici di eventi culturali farlocchi gestiti da dirigenti regionali di Fratelli d'Italia e che hanno portato alcuni di loro, come il presidente Ars Galvagno e l'assessore regionale Amata, a essere indagati e imputati in processi penali per corruzione nella gestione di somme di danaro destinate alla cultura", fa sapere il referente M5s Filippo Rapicavoli in rappresentanza del partito locale. I pentastellati ribaltano il fronte e si attendono che FdI aderisca alla manifestazione del 3 ottobre, a difesa della sanità cittadina. "L'invito che il Movimento cinqustelle rivolge al gruppo dirigente locale e provinciale di Fdi e di tutte le forze di centrodestra è di partecipare alla manifestazione per la sanità e che partirà dall'ingresso dell'ospedale Vittorio Emanuele", precisa Rapicavoli.