"Su investimenti valutare tutte le soluzioni", Ferro: "Diamo un piano strategico alla città"

Gela. L'attesa amministrativa, nessuno lo nasconde, è per il bilancio stabilmente riequilibrato, che anche in queste settimane si è preso gran parte dello spazio di azione, a Palazzo di Città. La maggioranza del sindaco non può che fare quadrato, aspettando l'approdo degli atti all'assise civica. In parallelo, per ora sullo sfondo, non mancano altre riflessioni, concentrate sul futuro degli investimenti nel territorio. Il sindaco Terenziano Di Stefano non fa mistero di preferire un approccio pragmatico, privo di no a priori. Ha aperto pure all'eventuale ricerca sul nucleare di nuova generazione, richiamando il ruolo di Eni. Gli alleati non appaiono per nulla spiazzarti. Ieri, i pentastellati, con il capogruppo consiliare Francesco Castellana, e oggi i dem, con il vicesegretario cittadino Giovanni Ferro, non si tirano indietro. "Sappiamo benissimo che anche Eni, ormai da qualche anno, è interessata alla dimensione del nucleare cosiddetto pulito, per differenziare le fonti energetiche e individuare alternative sostenibili - precisa Ferro - non parliamo più di una tecnologia altamente pericolosa come quella che in passato portò al referendum contro il nucleare. Oggi, le soluzioni in campo sono differenti ed è giusto anzitutto studiarle e approfondirle". I dem, in questo frangente, sono impegnati nell'approfondimento di temi che saranno oggetto di una conferenza programmatica. "Una data precisa per la conferenza programmatica non c'è perché ci interessa anzitutto definire e studiare con molta attenzione il quadro socio-economico della città. Dobbiamo guardare al futuro e costruire un piano strategico, non limitato solo alle emergenze. La programmazione diventa fondamentale in una città nella quale tanti giovani vanno via per motivi di studio e di lavoro, rimanendo poi definitivamente in altre Regioni o all'estero. Non dimentichiamo inoltre i flussi criminali caratterizzati principalmente dal traffico di droga, che genera violenza. Non ci interessa andare dietro alle date - continua Ferro - la conferenza programmatica si terrà quando avremo concluso il lavoro interno. Non è un discorso elettoralistico o di mere scadenze".

In foto il vicesegretario dem Giovanni Ferro